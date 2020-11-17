Парламентские партии в Дании поддержали решение уничтожить 15 млн норок

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Дании сообщило, что заручилось поддержкой большинства в парламенте в планах ликвидировать от 15 млн норок на фермах, чтобы избежать заражения людей мутировавшим коронавирусом. Об этом сообщает АР. Голосование по этому вопросу еще не проводили.

В начале ноября премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщила, что норки способны быть переносчиками нового коронавируса, он в них мутировал и может передаться людям. Причем эта мутация подавляет выработку антител к вирусу. Чтобы не допустить его массового распространения правительство решило распорядиться об уничтожении всех норок на фермах страны, а не только на севере, где подтвердились заражения. Также предполагалось ввести запрет на разведение норок на фермах до конца 2021 года.

Затем оказалось, что у правительства нет таких полномочий. Поэтому Фредериксен публично извинилась и внесла это предложение в парламент. Глава Минсельхоза Могенс Йенсен 17 ноября заявил на пленарном заседании, что социал-демократы, которые контролируют правительство и у которых в парламенте меньшинство, заручились поддержкой еще четырех партий в этом вопросе.

По последним данным чиновников, коронавирусом заразились больше 200 работников датских ферм по разведению норок. Животные заражены на 283 фермах, 265 из них уже убили всех питомцев. Всего в стране 1139 таких ферм, на них работает больше 6000 человек. Эти фермы поставляют на мировой рынок 40% меха норок. Решение, как им компенсировать все убытки в связи с уничтожением животных, еще не принято.

Случаи заражения норок коронавирусом выявили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции. По данным Россельхознадзора, в России таких случаев до сих пор не фиксировали.