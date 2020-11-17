Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Парламентские партии в Дании поддержали решение уничтожить 15 млн норок

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Дании сообщило, что заручилось поддержкой большинства в парламенте в планах ликвидировать от 15 млн норок на фермах, чтобы избежать заражения людей мутировавшим коронавирусом. Об этом сообщает АР. Голосование по этому вопросу еще не проводили.

В начале ноября премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщила, что норки способны быть переносчиками нового коронавируса, он в них мутировал и может передаться людям. Причем эта мутация подавляет выработку антител к вирусу. Чтобы не допустить его массового распространения правительство решило распорядиться об уничтожении всех норок на фермах страны, а не только на севере, где подтвердились заражения. Также предполагалось ввести запрет на разведение норок на фермах до конца 2021 года.

Затем оказалось, что у правительства нет таких полномочий. Поэтому Фредериксен публично извинилась и внесла это предложение в парламент. Глава Минсельхоза Могенс Йенсен 17 ноября заявил на пленарном заседании, что социал-демократы, которые контролируют правительство и у которых в парламенте меньшинство, заручились поддержкой еще четырех партий в этом вопросе.

По последним данным чиновников, коронавирусом заразились больше 200 работников датских ферм по разведению норок. Животные заражены на 283 фермах, 265 из них уже убили всех питомцев. Всего в стране 1139 таких ферм, на них работает больше 6000 человек. Эти фермы поставляют на мировой рынок 40% меха норок. Решение, как им компенсировать все убытки в связи с уничтожением животных, еще не принято.

Случаи заражения норок коронавирусом выявили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции. По данным Россельхознадзора, в России таких случаев до сих пор не фиксировали.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

20
В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работуВ ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-1913 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.
Дания Коронавирус Ютландия Метте Фредериксен Нидерланды

Новости по теме

Новости

Лукашенко увидел в мемориалах во дворах место начала гражданской войны

На шахте в Донбассе возник пожар

Пандемия коронавируса

Украинскому парламенту не удалось отменить карантин "выходного дня"

Украинскому парламенту не удалось отменить карантин "выходного дня"

Курс юаня к доллару подскочил до максимума с 2018 года

Курс юаня к доллару подскочил до максимума с 2018 года

Полиция задержала подозреваемых в ограблении сокровищницы в Дрездене

Полиция задержала подозреваемых в ограблении сокровищницы в Дрездене

Алиев исключил возможность наделения Карабаха особым статусом

Алиев исключил возможность наделения Карабаха особым статусом

Huawei продаст бренд Honor в попытке вывести его из-под санкций США

Основным источником киберугроз для РФ назвали хакеров из США

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

В Перу избран новый временный президент

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');