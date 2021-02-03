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Депутат Госдумы объяснил, почему не принят закон об утилизации медотходов COVID-19

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Законопроекты, которые должны решить проблему утилизации медицинских масок, перчаток и прочих отходов профилактики коронавируса, были готовы еще полгода назад, но депутаты до сих пор не приступили к их рассмотрению из-за противоречий между органами исполнительной власти, заявил председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы подготовили наши законопроекты еще полгода назад. В России каждый день образуется от 12 до 15 млн единиц медицинских отходов: маски, перчатки, респираторы, защитные очки... Все это потенциально опасные, инфицированные медицинские отходы. Но с точки зрения закона – бытовой мусор. Понятное дело, что утилизировать их точно так же, как фантики от конфет, нельзя", – сказал Бурматов в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Он уточнил, что "тут пересекаются интересы семи федеральных ведомств".

"И все полгода мы занимаемся тем, что пытаемся урегулировать их разногласия. А использованные маски все также, увы, лежат на газонах", – подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос издания, какие из законопроектов, подготовленных комитетом Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, следует ждать в первую очередь, Бурматов сообщил, что "в феврале будет рассмотрен в первом чтении проект закона о маркировке мусоровозов в зависимости от класса опасности перевозимых ими отходов".

"Очень значимым будет закон об экологической информации. Его проект разработан, принят, согласован почти со всеми – ждем только отзыва от спецслужб. Мы ведь не знаем, какую воду мы пьем, каким воздухом дышим, скрыты данные о радиационном фоне, состоянии наших водоемов, промышленные предприятия под предлогом коммерческой тайны утаивают информацию о выбросах – мы не знаем ничего про нашу экологию", – отметил парламентарий. Закон откроет такую информацию кроме той, что составляет государственную тайну.

По словам Бурматова, "будет блок законов о биоразнообразии и ответственном обращении с животными", а также "еще один очень важный документ, связанный с новой концепцией расширенной ответственности производителя".

COVID-19 коронавирус

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