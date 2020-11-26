Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг проголосовала за принятие в окончательном, третьем чтении закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановые 2022 и 2023 гг., документ сверстан с дефицитом.

Дефицит бюджета в 2021 г. запланирован в размере 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022 г. - 1,250 трлн руб. (1% ВВП); в 2023 г. - 1,412 трлн руб. (1,1% ВВП). Доходы бюджета составят в 2021 г. 18,77 трлн руб., в 2022 г. - 20,64 трлн руб., в 2023 г. - 22,26 трлн руб.; расходы - 21,52 трлн руб., 21,88 трлн руб. и 23,67 трлн руб. соответственно.

Основной источник погашения дефицита бюджета - государственные заимствования: в 2021 г. - 2,938 трлн руб. (рост в 1,7 раза к ранее заложенному уровню), в 2022 г. - 2,099 трлн руб. (рост на 12,4%), в 2023 г. - 2,388 трлн руб.

Объем ВВП в 2021 г. запланирован на уровне 115 трлн 533 млрд руб.; в 2022 - 124 трлн 223 млрд руб.; в 2023 - 132 трлн 822 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга: на 01.01.22 - 18 трлн 315,3 млрд руб.; на 01.01.23 - 20 трлн 519,2 млрд руб.; на 01.01.24 - 22 трлн 946,9 млрд руб. Верхний предел государственного внешнего долга: на 01.01.22 - $72 млрд; на 01.01.23 - $73,2 млрд; на 01.01.24 - $73,6 млрд.

Уровень инфляции: в 2021 г. - 3,7%; в 2022 г. - 4%; в 2023 г. - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния по прогнозу на начало года: в 2021 г. - 12 трлн 447,5 млрд руб. (10,8% ВВП); в 2022 г. - 12 трлн 487,3 млрд руб. (10,1% ВВП); в 2023 г. - 12 трлн 638,2 млрд. руб. (9,5% ВВП).

Бюджет сверстан из прогнозов цены на нефть марки Urals в 2021 г. в размере $45,3 за баррель; в 2022 г. - $46,6 за баррель; в 2023 г. - $47,5 за баррель. Предполагается, что ограничения ОПЕК + будут полностью сняты в мае 2022 г.

Курс доллара США в 2021 г. составит 72,4 руб./$1 (по курсу ЦБ на 28.10 он составлял 76,45), в 2022 г. - 73,1 и в 2023 г. - 73,8.

Основные источники роста доходов

В документе прописываются основные источники роста доходов. Во-первых, в правительстве рассчитывают на улучшение поступлений доходов от нефти и газа. По нефтегазовым доходам прогнозируется рост по отношению к ВВП с 4,8% в 2020 г. до 5,6% ВВП к 2023 г.

"На фоне постепенного повышения цен на нефть и ожидаемого роста объемов добычи углеводородного сырья со второго полугодия 2022 г. (после выполнения обязательств по их снижению в рамках соглашения ОПЕК+), а также с учетом изменения налогового законодательства в части налогообложения нефтегазового сектора, что приведет к росту доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 28,7% в 2020 г. до 33,6% в 2023 г.", - говорится в документе.

Во-вторых, в правительстве рассчитывают на поступление дополнительных доходов за счет модификации параметров режима НДД, отмены ряда льгот в нефтянке, повышения НДПИ для металлургов и производителей удобрений, повышение акциза на табачную продукцию, введения НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам, введения прогрессивного НДФЛ, изменения законодательства в части налога на прибыль организаций за счет корректировки соглашения об избежании двойного налогообложения.

С учетом поправок ко второму чтению расходы на национальную экономику в 2021 г. составят 3 трлн 140,4 млрд руб.; в 2022 г. - 2 трлн 885,9 млрд руб.; в 2023 г. - 3 трлн 38,7 млрд руб.