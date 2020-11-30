Министры ОПЕК изучат перспективу продления квот ОПЕК+ при неполном согласии сторон

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Последний день осени обещает стать непростым для участников сделки ОПЕК+ - состоится очередная конференция ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти с тем, чтобы затем получить согласие стран, не входящих в картель. Лидеры сделки концептуально поддерживают продление, детали еще обсуждаются.

Операция "антивирус"

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Ввиду турбулентности на рынке и возвращения цен к уровням ниже $40 за баррель, страны заговорили о возможной отсрочке увеличения нефтедобычи на квартал, а возможно, и на два.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), где сопредседателями являются лидеры сделки Россия и Саудовская Аравия - на заседании 17 ноября не выдал никакой рекомендации участникам сделки, предпочтя сохранить интригу до заседания министров всех стран-участниц, которая намечена на 1 декабря. Хотя в Европе и США возобновились локдауны, приводящие к снижению потребления нефти, рынки Азии показывали рост, а фармкомпании продолжали хвастаться результатами исследований вакцин от коронавируса. Лидеры решили подождать пару недель, чтобы увидеть, куда развернется тренд.

Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

На воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

ОАЭ в ходе министерского комитета 17 ноября, сообщали источники "Интерфакса", поднимал вопрос о полном исполнении обязательств по сделке, в частности, компенсаций ранее недосокращенных объемов. Сами ОАЭ в сентябре нарушили свои обязательства, но довольно быстро начали исправляться. Чего не скажешь о некоторых других странах ОПЕК - Ираке, Нигерии, Габоне и Конго.

После заседания JMMC агентство Bloomberg распространило позицию неназванных чиновников ОАЭ, которые высказывали недовольство своей квотой и якобы обсуждали готовность выйти из ОПЕК. Однако источники "Интерфакса" склоняются к тому, что это было лишь поводом заставить "двоечников" компенсировать - на конец октября "задолженность" составила 2,35 млн б/с (в расчете на месяц). Позднее министерство нефти страны распространило заявление: "ОАЭ всегда были постоянным членом ОПЕК, и мы продемонстрировали эту приверженность, соблюдая действующее соглашение ОПЕК+. Как надежный и давний член ОПЕК, мы всегда были открыты и прозрачны во всех наших решениях и стратегиях в поддержку ОПЕК".

Нигерия просила ОПЕК о том, чтобы считать нефть одного из месторождений конденсатом и, следовательно, не учитывать в сделке. Ирак, по сообщениям ряда СМИ, также просил об изменении его квоты, министерство нефти также это опровергало. Источники "Интерфакса" утверждают, что вопрос изменения квот не обсуждается.

Если Саудовской Аравии удастся уговорить остальные страны ОПЕК всем вместе согласиться на продление, то этот вопрос будет вынесен на заседание всех министров стран ОПЕК+, которое состоится 1 декабря.

Цены на нефть чуть подрастают на фоне обещаний ОПЕК+ по продлению ограничений и завершили пятницу уровнем, предшествовавшем мартовскому развалу соглашения ОПЕК+ и последующему неконтролируемому наращиванию нефтедобычи - $47-48 за баррель.