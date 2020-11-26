Нефть Brent подешевела до $48,22 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок, накануне обновившие максимумы с марта, перешли к снижению на торгах в четверг.

Инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе в условиях продолжающегося роста числа заражений COVID-19 по всему миру, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 по московскому времени в четверг составляет $48,22 за баррель, что на $0,39 (0,8%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,27 за баррель, что на $0,44 (0,96%) ниже уровня предыдущих торгов.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.

По итогам торгов в среду оба контракта достигли максимальных отметок с 5 марта благодаря оптимизму трейдеров относительно прогресса в разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19.

В то же время британская фармацевтическая компания AstraZeneca PLC и Оксфордский университет признали, что при разработке вакцины от коронавируса допустили "производственную ошибку", что ставит под сомнение сделанные ранее ими заявления о высокой эффективности их препарата.

Подъему рынка накануне также способствовало ослабление доллара США и неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Индекс доллара ICE прибавляет 0,1% к 14:33 по московскому времени в четверг. Накануне его значение опустилось на 0,2%, до 91,99 пункта, вплотную приблизившись к минимальному за два года уровню, зафиксированному в сентябре.