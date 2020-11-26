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ЦБ РФ в случае рисков на рынке ипотеки будет принимать прежние меры

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ при появлении рисков "пузыря" на ипотечном рынке и росте долговой нагрузки граждан будет для купирования этих рисков принимать те же меры, что и раньше, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Если мы увидим "пузырь" на рынке ипотеки по любым причинам и если мы увидим, конечно же, высокую закредитованность заемщиков и повышенные риски на этом рынке, то мы, безусловно, сможем вводить такого рода меры, связанные с ограничением долговой нагрузки и с повышением у банков буферов для того, чтобы в будущем поглощать убытки", - сказала Юдаева.

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Она подчеркнула, что сейчас у банков достаточный уровень буферов для поглощения возникших убытков. ЦБ, увидев уязвимости на некоторых рынках, стимулировал банки снижать риски за счет более высоких коэффициентов или накапливать буферы. "Если понадобится, такую политику мы будем проводить и в будущем", - отметила первый зампред ЦБ.

Банк России пока не видит "пузыря" на российском рынке недвижимости из-за мер по льготному ипотечному кредитованию. "Скорее, можно говорить о продолжении восстановительных процессов. Доля ипотеки на российском финансовом рынке составляет всего около 7,4% ВВП, поэтому ускоренный по сравнению с другими сегментами рост ипотеки является нормальной тенденцией", - заявила Юдаева.

"Однако за ситуацией нужно внимательно следить и не допустить того, чтобы доступность жилья за счет роста цен начала снижаться, как и устойчивость финансового рынка в связи с формированием "пузыря", - добавила она.

ЦБ РФ

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