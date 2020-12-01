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В Сбербанке не видят высокой закредитованности населения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит сейчас существенной закредитованности населения и связанных с этим рисков, сообщил на Дне инвестора зампред правления банка Кирилл Царев.

Экономический кризис

"Собственно, подтверждение этому, с одой стороны, наш стабильный рост, а с другой стороны, качество портфеля и cost of risk (стоимость риска. - ИФ.), которые находятся на хорошем уровне и находятся ниже рынка", - добавил Царев.

По словам старшего вице-президента и финдиректора Сбербанка Александры Бурико, банк наблюдает продолжение тенденции досрочно гасить кредиты, в том числе ипотечные. Она назвала это положительным фактором с точки зрения закредитованности.

Ранее сообщалось, что рост розничного кредитования в целом по банковскому сектору в 2021-2023 годах, по прогнозу Сбербанка, составит 10-12% в год, корпоративного - 5-7%.

Хроника 27 января – 01 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Сбербанк Кирилл Царев Александра Бурико

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