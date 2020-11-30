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Сбербанк хочет войти в топ-3 игроков на рынке электронной коммерции РФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк хочет войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции к 2023 году, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе "дня инвестора".

По его словам, за достижение этой цели будет отвечать весь топ-менеджмент банка. Электронная коммерция является безусловным приоритетом, добавил он.

Греф отметил, что создание высокочастотных сервисов увеличит трафик и вовлеченность клиентов, что позволит банку повысить конверсию и проникновение высокодоходных продуктов.

Герман Греф Сбербанк

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