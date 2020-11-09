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Сбербанк планирует открыть ресурс в сфере электронной коммерции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует открыть собственный ресурс в сфере электронной коммерции с широким ассортиментом товаров, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на онлайн-конференции в понедельник.

"Мы, конечно же, в рамках наших инициатив в области электронной коммерции предполагаем наличие у нас рано или поздно собственного e-commerce-ресурса, на котором будет продаваться широкий ассортимент товаров, в том числе и запчасти. Очень надеюсь, что в каком-то очень обозримом будущем это будет доступно для наших клиентов", - сказал Хасис, отвечая на вопрос про возможную покупку автозапчастей в проекте "Сберавто".

В июне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon. Речь шла о покупке пакета акций в рамках допэмиссии, в результате чего финансовая организация может получить около 30% интернет-компании, сообщало агентство.

В начале ноября Ozon косвенно подтвердил информацию о сделке. В проспекте к предстоящему IPO компании говорилось, что в сентябре 2020 года было расторгнуто некое соглашение об основных условиях сделки, заключенное между Ozon и его акционерами с одной стороны и Сбербанком - с другой. Сообщалось, что оно предусматривало штраф за разрыв договора. Размер break-up fee, причитающийся Сбербанку, - 1 млрд рублей.

На конференции в понедельник Хасис также сообщил, что недавно Ozon был отключен от бонусной программы Сбербанка "Спасибо" по инициативе самой компании.

Также в середине текущего года "Яндекс" и Сбербанк завершили многолетние партнерские отношения, в результате чего, в частности, "Яндекс" снова стал единственным акционером "Яндекс.Маркета". Уже после "развода" "Яндекс" с 1 октября решил перенести сервис "Беру", запущенный в рамках СП со Сбербанком, на площадку "Яндекс.Маркета".

Сбербанк Лев Хасис Ozon

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