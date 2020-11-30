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Министр нефти Ирана предупредил о сложных переговорах ОПЕК

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры ОПЕК о возможном продлении текущих квот на добычу нефти с января 2021 года вместо ее увеличения не будут легкими, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди.

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"Вряд ли у нас будет легкое заседание. Некоторые участники выступают против текущих квот", - сказал он.

"Насколько я могу понять, часть стран, выступающих против, - это Россия, ОАЭ и Казахстан", - приводит журналист в своем твиттере слова иранского министра.

"Я только слышал, что ОАЭ может предложить снижение добычи на 7,2 млн баррелей в сутки на первые три месяца 2021 года, а не на текущие объемы в 7,7 млн б/с", - добавил Зангане.

Как сообщали источники "Интерфакса", базовый вариант обсуждения - продление действующих квот на первый квартал 2021 года, при этом обсуждается несколько вариантов сроков и темпов наращивания, в том числе внутри первого квартала.

В апреле страны ОПЕК и не-ОПЕК приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

Однако из-за турбулентности на рынке и возвращения цен к уровням ниже $40 за баррель страны заговорили о возможной отсрочке увеличения нефтедобычи на квартал или даже два.

ОПЕК Иран нефть Бижан Зангане

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