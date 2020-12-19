Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

Глава Минэнерго РФ встретится с министром нефти Ирана

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Николай Шульгинов планирует встретиться с министром нефти Ирана Биджаном Зангане, который 20 декабря прибудет в Москву. Ведомство подтвердило "Интерфаксу" факт встречи.

Ранее иранское информационное агентство Shana сообщило, что Зангане прибудет в Москву, чтобы обсудить с российскими официальными лицами последние события на мировом нефтяном рынке. По его информации, Зангане планирует встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Иран, как и Ливия с Венесуэлой, освобожден от сокращений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета – 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года – еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года. Между тем, в начале декабря страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

В начале недели Зангане заявил, что Иран планирует увеличить добычу нефти почти вдвое в следующем году, рассчитывая на смягчение американских санкций в отношении страны после вступления Джо Байдена на пост президента США. По его словам, в следующем году добыча нефти и газоконденсата в стране может достичь 4,5 млн б/с, экспорт нефти может увеличиться до 2,3 млн б/с.

Увеличение добычи нефти Ираном может стать проблемой для ОПЕК+, которая пытается ограничивать добычу, чтобы не допустить падения цен в условиях низкого спроса на фоне пандемии COVID-19, отмечают эксперты. Иран является членом ОПЕК+, однако страна исключена из соглашения по ограничению добычи, с учетом действующих санкций, а также ее экономических проблем.

Минэнерго Николай Шульгинов Иран Биджан Зангане

Новости по теме

Новости

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

Тиньков сообщил о полной ремиссии после обследования костного мозга

Сербский отрезок продолжения "Турецкого потока" начали заполнять газом

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом

В поисках утраченного пространства. Заявление Банка России

В поисках утраченного пространства. Заявление Банка России

В России в 2020 году собран второй по величине урожай зерна

Уровень безработицы в РФ в ноябре снизился до 6,1%

Уровень безработицы в РФ в ноябре снизился до 6,1%

ЦБ РФ предложил с 1 октября начать тестирование инвесторов-неквалов

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор
Экономический кризис

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');