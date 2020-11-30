Moderna запросит разрешения на продажу вакцины от COVID-19 в США и Европе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna сообщила, что уже 30 ноября направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) о разрешении экстренно использовать свою вакцину от коронавируса.

В комитете FDA по вакцинам этот запрос могут рассмотреть 17 декабря. Moderna ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Вакцина прошла испытание на группе из 30 000 человек. Из них 196 заразились коронавирусом и у 30 болезнь проявилась тяжело.

189 заразившихся были из группы, которой дали плацебо вместо вакцины, уточнила компания. На группу плацебо пришлись все 30 тяжелых случаев коронавирусной инфекции, один из заболевших умер.

Испытания также показали, что вакцина в целом переносится хорошо.

Компания ранее сообщала, что эффективность вакцины превысила 94%.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди для одобрения на использование. 20 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины. Ожидается, что рассмотрение запроса займёт не менее нескольких недель.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата до завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.