Сбербанк получил 3 млн жалоб на звонки мошенников и попытки снять деньги

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает масштабный рост киберпреступности на фоне пандемии коронавируса, с начала года получил не менее 3 млн жалоб клиентов на звонки от мошенников и попытку снять средства со счетов, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на SOC-форуме.

"Мы только в этом году получили не менее трех миллионов жалоб со стороны клиентов на то, что им звонят мошенники, что были попытки украсть деньги с их личных счетов. И ситуация эта не может не волновать. Если сравнивать перспективу, например, оглянуться назад, в 2017 год, то рост кибермошенничества составляет 30 раз. Немыслимая цифра! А если оглянуться на год назад, то эта статистика выросла не менее чем в два раза", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что фактически каждый 11-12 звонок любому гражданину России является либо спамом, либо звонком мошенников. "В день сегодня, мы смело признаем, что не менее 100 тысяч звонков по телефону - это звонки мошенников нашим гражданам", - добавил зампред правления.

Кузнецов подчеркнул, что из-за развития ситуации с пандемией коронавируса фактически "сложилась некая новая преступная отрасль".

Он отметил, что необходимо принимать беспрецедентные меры защиты и противодействия, пояснив, что в первую очередь речь идет о правильном анализе ситуации, правильном управлении рисками, а также о разработке предложений по противодействию мошенничеству и киберпреступности в стране. Экспертное сообщество не раз выступало за изменение законодательства и ужесточение мер, в том числе в части наказания по тем статьям, которые сейчас предусматривают просто штрафы, напомнил зампред правления Сбербанка.

"Такого разгула кибермошенничества и киберпреступности не было никогда", - заключил Кузнецов.