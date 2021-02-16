Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2020 году предотвратил попытки хищения средств клиентов примерно на 57 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам по итогам заседания набсовета.

Он отметил, что в 2020 году был всплеск роста мошенничества по всем направлениям. "Это самый тяжелый год был в этом смысле. И мы очень много делали в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с регулятором", - добавил Греф.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в начале декабря прошлого года заявил, что кредитная организация с начала 2020 года зафиксировала 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество (вдвое выше, чем в 2019 году). Мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тыс. раз в сутки, сообщал тогда Кузнецов.