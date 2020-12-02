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"А-Проперти" реализовала опцион на покупку 49% Эльги за 45 млрд руб.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк объявил о завершении сделки по продаже 49% Эльгинского проекта компании "А-Проперти" за 45 млрд рублей.

Как говорится в сообщении банка, сделка проведена досрочно в рамках реализации опциона.

В итоге "А-Проперти" стала владеть 100% активов Эльгинского угольного комплекса.

"Досрочное исполнение опциона "А-Проперти" стало возможным в том числе благодаря достигнутым в последнее время высоким показателям добычи, которые позволили выйти на рекордные для предприятия значения в 12 млн тонн в годовом выражении. Заданный темп позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы построения инвестором одного из крупнейших угольных кластеров в отрасли и создает предпосылки для развития регионов его присутствия", - приводятся слова зампреда правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова в сообщении.

"В дальнейших планах "А-Проперти" развитие инфраструктуры Эльгинского угольного комплекса, за счет которой в 2021 году мы увеличим провозную способность собственной железной дороги "Эльга-Улак" протяженностью 340 км до 24 млн тонн, а также мы ставим амбициозные планы – увеличить добычу и отгрузку до 18 млн тонн угля в следующем году", - отметил владелец "А-Проперти" Альберт Авдолян.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре 2020 года удовлетворила ходатайство "А-Проперти" о покупке 49% ООО "Управляющая компания "Эльга Уголь" у Газпромбанка. Цена этой сделки в 45 млрд рублей более чем на 10 млрд рублей превосходит стоимость приобретения банком доли в проекте в 2016 году (34,3 млрд рублей).

"А-Проперти" в апреле 2020 года выкупила у "Мечела" (MOEX: MTLR) 51% в Эльгинском проекте за 89 млрд рублей.

Эльгинское угольное месторождение – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году.

А-Проперти Газпромбанк Эльгинское месторождение

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