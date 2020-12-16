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"А-Проперти" и GH-Shipping создали СП для продажи в Китае угля с Эльги

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "ЭльгаУголь" (принадлежит "А-Проперти" Альберта Авдоляна) сообщила, что создала с китайской GH-Shipping совместное предприятие для продвижения угля с Эльгинского месторождения на китайском рынке.

СП также займется "обеспечением импорта эльгинского угля, содействием его таможенному оформлению, взаимодействием с государственными органами Китая и поиском потенциальных конечных потребителей", говорится в сообщении.

В компании считают, что работа СП обеспечит прибавку более $5 млрд в год к двустороннему товарообороту. Пока стороны договорились о сотрудничестве в течение пяти лет, соглашение может быть продлено еще на пять лет.

"Поставки эльгинского коксующегося угля позволят заместить значительный объем австралийского и американского угля схожего качества. Для продвижения продукции "Эльгауголь" в Китае и обеспечения беспрепятственного ввоза, в качестве нашего партнера, была выбрана китайская компания GH-Shipping", - заявил через пресс-службу гендиректор УК "Эльгауголь" Александр Исаев.

СП станет эксклюзивным представителем ООО "Эльгауголь" в Китае и обеспечит ввоз сырья в КНР. Предполагается, что китайский рынок уже в 2020 году в рамках этого соглашения получит 1-1,5 млн тонн угля, в 2021 году - 15-18 млн тонн угля, в 2022 году - 20-24 млн тонн угля, и с 2023 года - от 30 млн тонн с последующим увеличением до 50 миллионов тонн угля в год.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году.

"А-Проперти" в апреле 2020 года выкупила у "Мечела" 51% в Эльгинском проекте за 89 млрд рублей. В декабре компания реализовала опцион на покупку 49% Эльги у Газпромбанка за 45 млрд рублей, консолидировав 100% проекта.

"А-Проперти" планирует в 2021 году довести мощность Эльгинского месторождения до 18 млн тонн угля в год, а к 2023 году увеличить добычу угля на месторождении до 45 млн тонн в год (в 2019 году - 4,3 млн тонн), вложив в проект 130 млрд рублей.

Эльгауголь А-Проперти Эльга Китай Альберт Авдолян GH-Shipping

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