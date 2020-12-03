Минтранс просчитал экономику экспорта нефтепродуктов Белоруссии через РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ просчитало экономику использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

"Сейчас переговоры продолжаются. У нас все расчеты имеются, предложения белорусским коллегам направлены. Идут коммерческие переговоры", - сообщил журналистам заместитель министра Юрий Цветков.

Как сообщали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, поручение просчитать экономику проекта к 3 декабря было дано Минтрансу по итогам встречи 18 ноября вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым.

По словам одного из собеседников агентства, Белоруссия хотела бы, чтобы совокупные транспортные расходы на новом направлении были не больше, чем при действующей схеме поставок через Прибалтику. В то же время такой подход не устраивает российскую сторону, так как в этом случае логистический вариант будет экономически непривлекателен для РФ, говорил другой источник агентства.

Белорусский ответ на балтийские санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.

Концерн "Белнефтехим" отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем).

В сентябре Новак в статусе главы министерства энергетики пояснял, что в северо-западном кластере РФ есть свободные мощности для этих целей - порт Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга.

В Литве ранее заявили, что Минск накажет сам себя при изменении торговых потоков. "Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - сказал министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс.