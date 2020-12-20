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Портовые компании Ленинградской области заинтересованы в перевалке белорусских грузов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Портовые компании Ленинградской области заинтересованы в перевалке белорусских грузов, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава региона Александр Дрозденко в воскресенье.

"Все компании, которые работают в портовом бизнесе Ленинградской области, готовы устанавливать гибкие тарифы. Более того, все заинтересованы в поступлении белорусских грузов, потому что это увеличение оборота порта. Чем выше оборот, тем ниже себестоимость груза", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что "здесь очень важно, чтобы белорусская сторона определилась, с кем она будет работать и на каких условиях".

"Потому что условия могут быть разные. Есть существующие портовые мощности, где понятно заключается просто прямой договор на обработку, отгрузку груза. Есть строящиеся портовые мощности, где можно войти, в том числе, в состав акционеров, соакционеров, соинвесторов и уже в рамках партнерства определять все составляющие тарифа", - пояснил он.

В свою очередь гендиректор компании "Усть-Луга ойл" Константин Хамлай отметил, что бизнесмены не имеют права пренебрегать политическим фактором.

"Если он есть, то его, безусловно, нужно учитывать в своей текущей деятельности. На мой взгляд, между нашими странами - Беларусью и Россией - не может быть политических рисков. И в этом смысле риск отсутствует. А когда мы говорим о братских отношениях это не пустые слова", - считает он.

По словам Хамлая, белорусские производители получают гарантированную перевалку на самом крупном терминале России. "А если говорить о возможности по железной дороге, то это вообще-то самый крупный терминал в Европе", - добавил он.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран республика перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (это, в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Лукашенко рассчитывал договориться с Россией о тарифах на перевалку белорусских грузов в связи с ответными санкциями в отношении стран Балтии.

Министр энергетики РФ Александр Новак 3 сентября после переговоров в Минске сообщил, что обсуждается возможность переброски в российские порты, в частности, в Усть-Лугу, нефтепотоков, до последнего времени шедших через Литву. "У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - сказал он тогда. Позднее Новак сообщил, что обсуждается переориентация на российские порты ежегодной перевалки 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

Лукашенко 25 сентября предложил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко построить совместный морской порт для перевалки белорусских грузов.

В начале ноября Лукашенко обсудил перевалку белорусских товаров из Усть-Луга в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белоруссия экспортирует 10-11 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн - через порты Прибалтики на мировые рынки, остальные 3-3,5 млн тонн - на Украину. Кроме того, через порт Клайпеды ежегодно переваливается около 10 млн тонн белорусских калийных удобрений.

Белоруссия Россия Ленинградская область

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