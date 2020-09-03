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РФ и Белоруссия обсудили переброску нефтепотоков из Литвы в российские порты

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу обсуждалась на переговорах премьеров РФ и Белоруссии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, входящий в состав российской делегации.

По его словам, вопрос будет прорабатываться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что надеется договориться с Москвой о тарифах на перевалку белорусских грузов с учетом планов переориентировать потоки этих грузов из портов Литвы в ответ на балтийские санкции.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в эти страны на срок до пяти лет.

28 августа Лукашенко пообещал странам Балтии ответные меры. В частности, он грозил закрыть для их самолетов воздушное пространство в Белоруссию, запретить транзит их товаров. Наиболее значимой в экономическом плане мерой считается переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы. Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.

В Литве заявили, что Минск накажет сам себя при изменении торговых потоков. "Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - сказал министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс.

РФ Белоруссия Литва

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