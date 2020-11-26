В ЕС сообщили о работе над новым пакетом санкций по Белоруссии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Беспрецедентным назвал уровень репрессий против граждан Белоруссии в последние три месяца член Еврокомиссии (ЕК) Янез Ленарчич, и ЕС не намерен оставлять это безнаказанным: в Брюсселе начали работу над очередным пакетом санкций против белорусских властей.

"После выборов (президента 9 августа - ИФ) было арестовано более 30 тыс. человек, более 100 заключенных признаны Европейским союзом политическими. Задокументировано не менее 500 случаев пыток и не менее четырех человек были убиты", - сказал еврокомиссар, выступивший в четверг на пленарной сессии Европейского парламента от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В качестве последнего примера он привел убийство 12 ноября 31-летнего Романа Бондаренко, который скончался в результате серьезных травм, причиненных, предположительно, полицейскими в штатском.

"Это еще один позорный результат жестоких репрессий, которые белорусские власти проводят в отношении собственного мирно протестующего народа", - заявил Ленарчич.

Он сообщил, что в ЕС начата подготовительная работа над третьим пакетом санкций в дополнение к ограничительным мерам "в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и фальсификации выборов, которые мы уже приняли".

"Наконец, что касается так называемого закона Магнитского, (Евро)комиссия свою работу сделала. Она направила предложение в Совет (ЕС)", - объявил член ЕК.

Он напомнил позицию ЕС, что белорусские "выборы не были ни свободными, ни справедливыми, а у Лукашенко нет демократической легитимности". Член ЕК также указал на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека.

Ленарчич подчеркнул, что "не должно быть безнаказанности за нарушения прав человека, подобные тем, которые мы наблюдаем в Белоруссии".

"Как Европейский союз мы возглавляем международную инициативу по защите прав человека и основных свобод в Белоруссии", - отметил еврокомиссар, напомнив о роли ЕС в принятии резолюции Совета по правам человека ООН с рекомендацией следить за ситуацией в области прав человека в Белоруссии, а также в задействовании Московского механизма ОБСЕ в связи с нарушениями прав человека в республике.

Протесты в Белоруссии и санкции Брюсселя против Минска

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. И хотя 23 сентября в Минске состоялась не анонсировавшаяся заранее инаугурация Лукашенко, в ЕС и США не признают его легитимным президентом Белоруссии, а в соседней Украине заявили, что с 5 ноября будут называть его лишь по имени без указания должности.

Решением Совета ЕС от 6 ноября в санкционный список ЕС добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Белоруссию оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.