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"Транснефть" планирует в 2021г. решить все вопросы по "грязной" нефти

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" к середине следующего года планирует завершить урегулирование вопросов по выплате компенсаций за "грязную" нефть в рамках форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", сообщил первый вице-президент монополии Максим Гришанин в ходе телеконференции.

"На текущую дату мы уже выплатили $143,6 млн, работа продолжается. Это больше половины, по нашей оценке", - сказал он.

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"Надеемся, к концу года урегулируем еще один объем с одним нашим грузоотправителем. И работа закончится к середине следующего года, но это наша оценка", - добавил он.

Гришанин также сообщил, что загрязненной нефти в системе "Транснефти" на территории России после аварии на "Дружбе" больше нет, этот вопрос "полностью решен".

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям работа была восстановлена с 9 июня. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".

Транснефть Максим Гришанин

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