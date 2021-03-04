Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

"Транснефть" задумалась о маркировке нефти для контроля за ее качеством

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" разместила два тендера на изучение технологии маркирования нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах компании. Одна из технологий предполагает использование органического маркера, другая - неорганического.

Изучение технологии включает исследование влияния маркера на качество нефти и нефтепродуктов, на процессы транспортировки по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть" и технологический процесс нефтепереработки.

ЭкономикаИспытание "Дружбы" токсичностьюИспытание "Дружбы" токсичностьюЧитать подробнее

Основная цель научно-исследовательских разработок - повысить эффективность контроля за качеством нефти и нефтепродуктов при приеме от грузоотправителей, транспортировке и сдаче грузополучателям в системе "Транснефти", исключение хищения и повторной сдачи и замены на сырье и продукт худшего качества, поясняет компания.

Оба исследования должны быть проведены с конца мая 2021 года по конец января 2022 года. Стоимость работы с органическим маркером оценена в 12,3 млн рублей, с неорганическим - в 11,8 млн рублей.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Нефть поступила туда по нефтепроводу "Дружба" "Транснефти". Нефтетранспортная монополия затем установила, что грязная нефть попала в трубу через пункт приема в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям работа была восстановлена с 9 июня. "Транснефти" пришлось компенсировать убытки пострадавшим.

Транснефть

Новости по теме

Новости

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Пандемия коронавируса

В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');