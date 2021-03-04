"Транснефть" задумалась о маркировке нефти для контроля за ее качеством

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" разместила два тендера на изучение технологии маркирования нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах компании. Одна из технологий предполагает использование органического маркера, другая - неорганического.

Изучение технологии включает исследование влияния маркера на качество нефти и нефтепродуктов, на процессы транспортировки по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть" и технологический процесс нефтепереработки.

Основная цель научно-исследовательских разработок - повысить эффективность контроля за качеством нефти и нефтепродуктов при приеме от грузоотправителей, транспортировке и сдаче грузополучателям в системе "Транснефти", исключение хищения и повторной сдачи и замены на сырье и продукт худшего качества, поясняет компания.

Оба исследования должны быть проведены с конца мая 2021 года по конец января 2022 года. Стоимость работы с органическим маркером оценена в 12,3 млн рублей, с неорганическим - в 11,8 млн рублей.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Нефть поступила туда по нефтепроводу "Дружба" "Транснефти". Нефтетранспортная монополия затем установила, что грязная нефть попала в трубу через пункт приема в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям работа была восстановлена с 9 июня. "Транснефти" пришлось компенсировать убытки пострадавшим.