ЦБ попросил не предлагать неквалам структурные облигациии и внебиржевые ПФИ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует банкам и профучастникам до начала проведения тестирования воздержаться от предложения неквалифицированным инвесторам ряда структурных продуктов, комбинированных банковских вкладов, внебиржевых производных финансовых инструментов (ПФИ), а также возможности торговать "с плечом", следует из информационного письма регулятора, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно закону о категоризации инвесторов, который вступает в силу с 1 апреля 2022 года, неквалифицированный инвестор для того, чтобы приобрести более сложные финансовые инструменты, а также совершать маржинальные сделки и сделки с производными финансовыми инструментами, должен пройти тестирование на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков. Если он не сдаст тест, то сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" – совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (либо на сумму одного лота, если его цена превышает 100 тыс. рублей).

Ранее планировалось, что тестирование начнется в день вступления закона в силу. Однако сейчас обсуждается другая дата – 1 октября 2021 года.

В письме регулятора от 15 декабря за подписью главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной речь идет о запрете продаж неквалифицированным инвесторам таких инструментов, как облигации российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг). Чаще всего такие инструменты имеют полную защиту капитала, но их доходность зависит от стоимости базисного актива.

К тому же регулятор предлагает запретить неквалам заключать не на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также давать возможность таким гражданам заключать маржинальные сделки (торговать "с плечом").

Под запрет попадают и стратегии доверительного управления ценными бумагами и деньгами, которые заключаются в приобретении сложных производных финансовых инструментов или сложных облигаций.

Также Банк России указывает на необходимость отказа от продажи неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов: заключение договора банковского вклада и приобретение от имени клиента или в его интересах финансового инструмента.

Как сообщалось, с предложением о прямых запретах продажи неквалифицированным инвесторам ряда сложных, структурных продуктов на прошлой неделе в Совете Федерации выступила Эльвира Набиуллина. Как поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России, именно при продаже структурных продуктов чаще всего фиксируются нарушения и непонимание рисков со стороны неквалифицированных розничных инвесторов, особенно при продаже таких инструментов в банках.

"Розничные инвестиции становятся массовым явлением. Число розничных инвесторов растет очень быстро: за два года количество людей, которые открыли счета у брокеров, выросло более, чем в 4 раза, до 8,5 млн человек. Это положительный фактор, и реальный сектор от этого может получать выгоды. Но нас беспокоит, понимают ли люди, что фондовый рынок несет свои риски и прозрачно ли действуют финансовые институты, продавая им продукты? Многие люди до этого сталкивались только с банковскими депозитами: это достаточно простой, надежный продукт, который в рамках 1,4 млн рублей застрахован, но, когда кредитные и депозитные ставки снизились, люди решили попробовать свои силы на фондовом рынке. Многие из них неопытные, нельзя, чтобы рынок обманул их ожидания", - поясняла глава Банка России свое предложение.

По ее словам, принятый в 2020 году закон о категоризации инвесторов был мягким, компромиссным решением с отложенным сроком вступления, но при его принятии ЦБ исходил из более плавного роста числа инвесторов.

"Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который им был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, "впаривать" людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде "защиты капитала", "гарантированной доходности", разными структурными облигациями, структурными инструментами. И на наш взгляд это требует решительных действий, потому что, к сожалению, злоупотребление доверием потребителя стало распространенной практикой. Предлагаются такие структурные продукты, которые имеют сложную природу, отсутствие гарантированной доходности и возврата средств по таким вложениям, которые, в отличие от вкладов в банках, не гарантируются государством", - говорила Набиуллина.