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Путин отметил, что уровень безработицы в РФ оказался ниже, чем в США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в России выросла и составляет 6,3 процента, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица: было 4,7-4,8 процента, стало 6,8. Сейчас поменьше уже: 6,3 процента. Это лучше чем, скажем, в США, где за 8 процентов уже безработица. А в еврозоне - еще выше", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что меры правительства, принятые для поддержки занятости, минимизировали негативные последствия от пандемии коронавируса в этой сфере. "Правительство приняло эти решения правильно, своевременно, и это сыграло свою роль. В целом эти меры сработали", - сказал Путин.

После пиковых значений августа безработица стала снижаться, добавил он. "Вместе с тем снижение безработицы идет в нашей стране пока все-таки медленно, эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации", - сказал Путин.

Кроме того, отметил президент, "из-за осложнений эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда".

Путин напомнил, что перед правительством поставлена задача к концу следующего года восстановить уровень занятости до значения 2019 года. "Я уверен, что это абсолютно реалистичные задачи, и хотел бы услышать сегодня, какие дополнительные решения, если вы считаете, что дополнительные решения нужны, предлагаются для улучшения ситуации на рынке труда, какие механизмы и инструменты нужно задействовать здесь", - сказал Путин.

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