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Дефицит бюджета РФ в ноябре стал рекордным с начала пандемии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2020 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2,51 трлн рублей, сообщил Минфин. Министерство в этом году перестало приводить оценку размера дефицита по отношению к объему ВВП.

Доходы составили 16,528 трлн рублей, или 80,3% к общему утвержденному объему на год, расходы - 19,04 трлн рублей (96,8%, или 80,1% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

В ноябре дефицит достиг рекордного месячного уровня в текущем году - 814,98 млрд рублей, следует из данных об исполнении бюджета. В октябре он, по уточненным данным Минфина, составлял 39,8 млрд рублей (предварительная оценка была 143,53 млрд рублей).

Ранее самые существенные объемы дефицита были в мае (520 млрд рублей), июне (549 млрд рублей) и в июле (572 млрд рублей). В августе он снизился до 173 млрд рублей.

Хроника 27 января – 10 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Минфин РФ

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