Дефицит бюджета России за 10 месяцев составил 1,8 трлн руб.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2020 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1,8 трлн рублей, сообщил Минфин. Министерство с некоторых пор перестало приводить оценку размера дефицита по отношению к объему ВВП.

Доходы составили 15,144 трлн рублей, или 73,5% к общему утвержденному объему на год, расходы - 16,945 трлн рублей (86,2%, или 71,4% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 2,199 трлн рублей и (-) 398,29 млрд рублей.

Дефицит бюджета в октябре был на уровне 143,53 млрд рублей (доходы - 1,928 трлн рублей, расходы - 2,072 трлн рублей).

Нефтегазовые доходы в январе-октябре составили 4,329 трлн рублей (57,5% годового показателя), в октябре - 474,51 млрд рублей, ненефтегазовые - 10,816 трлн рублей (82,8%) и 1,453 трлн рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала за 10 месяцев 8 трлн 89 млрд рублей, или 67,5% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 3 трлн 698 млрд рублей (67,5%), другие федеральные органы - 2 трлн 557 млрд рублей (131,1%).