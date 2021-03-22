Суд арестовал имущество контролирующих шахту "Алексиевская" лиц на 1,8 млрд руб.

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление ФНС о введении обеспечительных мер и арестовал имущество пяти компаний и 14 физлиц, контролирующих шахту "Алексиевская" (находится в конкурсном производстве, не ведет угледобычу) на сумму 1,755 млрд рублей, говорится в материалах дела.

Уточняется, что арест наложен на недвижимое имущество, транспортные средства, доли в уставных капиталах и иное ценное имущество (за исключением добытого и обогащенного угля, а также шламовых отвалов), арест которого не будет препятствовать обычной хозяйственной деятельности ответчиков.

Требования ФНС также касались ареста денежных средств, однако в этой части суд их не удовлетворил, поскольку это "может затрагивать имущественные интересы не только ответчиков, но и других их кредиторов, негативно сказаться на хозяйственной деятельности, в связи с чем не обеспечит баланс интересов сторон".

Обеспечительные меры введены в рамках заявления ФНС о взыскании убытков в конкурсную массу "Алексиевской", которое суд уже принял к производству и начнет рассматривать 12 апреля.

Как сообщалось, в числе ответчиков указаны: основной кредитор шахты "Алексиевская" – ООО "Углетранс", связанные с ним ООО "Техшахтопром", ООО ТД "Авангард", ООО "Сибшахтмонтаж" (находится в конкурсном производстве), совладельцы "Углетранса" Андрей Филиппов и Илья Гаврилов, бывший конкурсный управляющий "Алексиевской" Владимир Максимов, действующий конкурсный управляющий шахты "Заречная" (вместе с "Алексиевской" входила в угольную компанию "Заречная", ныне также обанкроченную) Григорий Третьяк, бывший конкурсный управляющий УК "Заречная" Сергей Тушков, ООО "Угольная компания "Полысаевская" (пыталась вывести из кризиса шахты "Заречная" и "Алексиевская" и фактически являлась управляющей компанией по отношению к ним, находится в конкурсном производстве).

Кроме того, в числе ответчиков указаны бывшие руководители ТД "Авангард" Денис Летяев и Алексей Овчеренко, председатель совета директоров "Полысаевской" Юрий Сазонов, а также его 4-летняя дочь Елизавета, на которую отец переоформлял имущество, бывшие руководители "Техшахтопрома" Валерий Снижко, Игорь Пухальский и Андрей Вышепольский, Сергей Мельников, возглавлявший "Полысаевскую" с апреля 2018 года по май 2019 года, и Николай Чикалёв, руководивший "Сибшахтмонтажем" с января по май 2018 года.

В заявления ФНС отмечается, что после введения в конце 2017 года конкурсного производства на шахтах "Алексиевская" и "Заречная", а также в УК "Заречная", контролирующими группу предприятий лицами была применена новая бизнес-модель, которая "позволила сместить генерацию основных денежных и товарных потоков с предприятий-банкротов на ряд взаимозависимых между собой компаний", указанных в качестве ответчиков по иску.

Требования по иску в 1,755 млрд рублей, по данным ФНС, составляют "всю сумму неоплаченного реестра текущих платежей" шахты "Алексиевская" "за исключением внутригрупповой текущей кредиторской задолженности ответчиков и текущих требований иных входящих в данную группу лиц".

"Алексиевская" добывала уголь энергетических марок. Ее имущественный комплекс в настоящее время выставлен на торги в шестой раз (с конца 2019 года), ранее на участие в торгах не было подано ни одной заявки. В первый раз цена лота составляла 3,4 млрд рублей, на объявленных в конце февраля торгах - 600 млн рублей.

Ранее на "Алексиевской" работало 760 человек. В конце февраля в соцсетях работающие и сокращенные сотрудники шахты сообщили о сборе подписей под обращением к президенту страны, правительству, Совету Федерации, Генпрокуратуре с просьбой помочь им решить вопрос с долгами по зарплате, которые на начало марта превышали 200 млн рублей. Региональное СУ СКР сообщало, что конкурсному управляющему АО "Шахта "Алексиевская" (Максимову - ИФ) предъявлено обвинение по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Кемеровской области 6 марта потребовал разобраться с проблемой выплаты зарплаты на "Алексиевской". 11 марта пресс-служба правительства региона сообщила, что кабинет министров РФ выделит более 200 млн рублей на погашение задолженности по зарплате работникам предприятия.