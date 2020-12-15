Правительству предложили ввести пошлину в 15% на экспорт подсолнечного масла

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну, говорится в сообщении ведомства.

"Как пояснил в понедельник на совещании председателя правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников, пошлины будут введены до конца этого года в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями. Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 руб. за кг (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 руб. за кг.", - отметили в Минэкономразвития условие введения экспортной пошлины на подсолнечное масло.

Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен на подсолнечное масло до конца 2020 г., добавили в министерстве.