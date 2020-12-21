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Цены на подсолнечное масло в РФ обвалились на опасениях введения пошлины

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник в РФ на прошлой неделе упали на 4 075 рублей, до 35 250 рублей за тонну (без НДС, EXW европейская часть России), следует из еженедельного отчета аналитической компании "СовЭкон".

Почти все переработчики значительно снизили закупочные цены, некоторые полностью прекратили закупки на несколько дней, отмечают аналитики.

Подсолнечное масло подешевело на 4 525 рублей, до 84 825 рублей за тонну. Рынок обвалился после известия о том, что правительство может ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло, говорится в сообщении "СовЭкона".

Предложение подсолнечного масла на прошлой неделе существенно выросло.

Экспортные цены на него повысились на $50, до $1,14 тыс., вслед за соевым и пальмовым маслом.

В случае отказа от введения пошлины рынок подсолнечника может в недалекой перспективе отыграть все падение последних недель, полагают аналитики.

Как сообщалось, РФ ввела экспортную пошлину на подсолнечник и рапс в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Пошлина будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. В настоящее время экспорт подсолнечника облагается пошлиной в 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.

На фоне роста внутренних цен на подсолнечное масло производители и ритейлеры заключили соглашение, в которых обязались до конца I квартала продавать его по фиксированным ценам (95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице).

Пошлина в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну может быть введена на подсолнечное масло, если цены на него не снизятся в соответствии с параметрами соглашения.

Па ак

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