Рубль вечером продолжил дорожать к доллару и евро

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро слабеют на Московской бирже во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 73,6 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,46 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,3 копейки - до 80,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжил укрепление к доллару и евро, хотя и несколько менее активно, чем в первой половине дня. Поддержку рублю оказывает возобновившая рост нефть, при этом инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду, 16 декабря, и Банка России в пятницу.

Массовая вакцинация в США и ужесточение "ковидных" ограничений на Западе

В понедельник, 14 декабря, в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для Соединенных Штатов в конце декабря.

Между тем, Германия и Нидерланды объявили об ужесточении ограничительных мер на период рождественских и новогодних праздников в попытке остановить резкий рост числа заражений коронавирусом. В Лондоне с 16 декабря начнет действовать максимальный уровень ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил сегодня, что правительство страны будет также вынуждено принять новые ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом, чтобы избежать третьей волны пандемии.

Накануне Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19.

Новый пакет экономической поддержки в Штатах

Участники торгов продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для финансовых рынков.

Американские законодатели в понедельник, 14 декабря, вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник уже обсудили этот план.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, во вторник российская валюта торгуется относительно нейтрально как к доллару, так и к евро. Рубль начал неделю со снижения, продемонстрировав в понедельник самую слабую динамику к доллару США, начиная со второго ноября.

"Давление на российскую валюту могли оказать сообщения нескольких ведущих американских изданий о предполагаемых связях России с лицами, причастными к хакерским атакам на ряд госучреждений США. Кроме того, негативно на котировках рубля мог сказаться обновленный прогноз ОПЕК, опубликованный в ежемесячном декабрьском отчете организации в понедельник, согласно которому спрос на нефть в 2021 году вырастет всего на 5,9 млн баррелей в сутки, что меньше, чем предполагалось в предыдущем (ноябрьском) прогнозе", - отмечает Беспалов.

Тем не менее, по словам аналитика, понижение прогноза компенсируется продолжающимся потоком новостей о скором вероятном одобрении вакцин в различных странах. "В США процесс вакцинации начался в этот понедельник, в Великобритании старт вакцинации произошел еще на прошлой неделе. Есть вероятность того, что в Европе одобрение одной из вакцин станет возможным до конца года, что может сократить сроки начала вакцинации и положительно сказаться на настроениях инвесторов, поддержав тем самым как котировки нефти, так и курс российской валюты", - говорит он.

По словам Беспалова, ключевыми событиями этой недели, находящимися в фокусе у инвесторов, остаются результаты заседаний регуляторов в ряде стран, включая США и Россию. "Результаты заседания ФРС будут опубликованы в среду вечером. Публикация решения по ставке от Банка России ожидается в пятницу днем. Несмотря на рост нефтяных котировок и укрепление рубля, которые наблюдались на протяжении последних полутора месяцев, увеличение инфляции, в том числе и продовольственной, может выступить в качестве сдерживающего фактора для российского регулятора, сокращая пространство для снижения ставки на ближайшем заседании. На наш взгляд, сохранение ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в 4,25% в декабре является наиболее вероятным сценарием развития событий", - говорит Беспалов.

"Во вторник на глобальных финансовых рынках вновь преобладал аппетит инвесторов к риску, поддерживаемый, главным образом, стартом вакцинации населения в США. К окончанию рабочего дня доллар снижался к корзине шести основных мировых валют, а также терял позиции на большинстве валютных площадок EM. Рубль укреплялся наряду с валютами-аналогами по развивающимся рынкам и практически забыл некоторое усиление потенциально санкционной риторики накануне", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"К вечеру вторника положительную динамику демонстрировали также валюты Турции, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики. В то же время, если днем пара "доллар-рубль" касалась отметки в 73,3 руб./$1 (против закрытия накануне на уровне 73,87 руб./$1), то во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки выйти в плюс и кратковременно поднималась выше уровня 73,8 руб./$1. Тем не менее подъем нефтяных котировок выше $50,5 за баррель (по марке Brent) позволил рублю удержать плюсовую динамику к вечеру", - сказал Кравченко.

"Ключевым событием этой недели будет заседание ЦБ РФ, и мы полагаем, что регулятор вновь оставит ставку без изменения. Причины для такого решения - выросшая в последнее время инфляция и инфляционные ожидания. Недельная инфляция в РФ с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%, а годовая инфляция уже достигла 4,5%. (. . .) Представители регулятора не перестают повторять, что ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски. Кроме того, что скорее неожиданно, (глава Банка России Эльвира - ИФ) Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% в случае необходимости", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост во вторник вечером, инвесторы приветствуют начало массовой вакцинации от COVID-19 и следят за ходом обсуждений в Вашингтоне очередного пакета экономической помощи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 1,05% - до $50,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,43% - до $47,6 за баррель.

В понедельник цены фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигли максимумов с начала марта, отмечает MarketWatch. Оптимизму инвесторов способствовали новости об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

Банк России во вторник, 15 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 760 млрд рублей (при лимите 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 12,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 декабря, банки разместили 1,14 трлн рублей (при лимите 1,14 трлн рублей и спросе 1 трлн 434,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ 15 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 1 млрд 921 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 декабря на 51,81 копейки, до 73,4453 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,99 копейки, до 89,1846 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 50,26 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,4746 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 26,67 копейки и составил 73,5143 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 340,004 млн, из которых $751,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 588,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 57,92 копейки, до 89,2176 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени вырос на 37,84 копейки и составил 89,3067 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR579,89 млн, из которых EUR194,425 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR385,465 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,68% и 4,88% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,87% годовых.