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Brent торгуется у $50,68 за баррель

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются в среду после того, как днем ранее поднимались до максимумов более чем за девять месяцев на оптимизме в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также в отношении нового пакета стимулирующих мер в США.

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

К 8:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,16%), до $50,68 за баррель. 16 декабря Brent подорожала на $0,47 (0,9%) - до $50,76 за баррель, максимума с 4 марта.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,06 (0,13%), до $47,56 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,63 (1,3%) - до $47,62 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах энергоносителей в стране позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе - от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, отмечает Bloomberg.

Brent WTI API США Минэнерго коронавирус

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