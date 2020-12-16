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ВТБ выдал первую банковскую гарантию МТС на блокчейн-платформе Мастерчейн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ выдал банковскую гарантию "МТС" на 393 млн рублей на блокчейн-платформе "Мастерчейн", говорится в пресс-релизе Ассоциации Финтех.

Это первая подобная сделка в промышленной среде, указывает ассоциация.

"Благодаря тому, что платформа "Мастерчейн" прошла сертификацию, заключенные в системе сделки имеют юридическую значимость, документы в "Мастерчейн" подписываются электронной цифровой подписью и не требуют дублирования на бумаге. Стороны совершают сделки в цифровом виде и за счет отказа от бумажного документооборота значительно экономят на издержках", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что технология распределенного реестра, на которой работает платформа "Мастерчейн", обеспечивает безопасность сделки и неизменность данных. Это исключает возможность проведения мошеннических операций.

К системе для выпуска цифровых банковских гарантий на платформе Мастерчейн сейчас подключаются "Газпром нефть", Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и банк "Ак Барс".

ВТБ

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