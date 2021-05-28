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РСПП попросил ЦБ ускорить формирование реестра блокчейн-платформ в РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экспертный совет по цифровому развитию РСПП обратился к ЦБ с просьбой ускорить формирование в РФ реестра платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщил в ходе III съезда Ассоциации банков России вице-президент РСПП Александр Мурычев.

"Экспертный совет по цифровому развитию РСПП принял решение и просьбу к ЦБ активизировать завершение регистрации ЦБ соответствующих платформ, а также урегулировать вопросы налогообложения", - сказал он. "Мы здесь, прежде всего крупный бизнес, да и средний, исходим из того, что ближайшие годы мы будем выходить на оцифровку в том числе всех активов, которыми обладает наша промышленность. Это касается и товарных запасов, и сырья. Мы здесь видим, чтобы промышленники могли бы получить большой инструментарий доступа к дополнительному финансированию", - сказал Мурычев.

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Как сообщалось, Госдума в июле прошлого года приняла закон о ЦФА, который позволяет компаниям, кредитным организациям, организаторам торговли создавать платформы по выпуску ЦФА, а также выступать операторами обмена ЦФА. Вести реестр будет ЦБ РФ.

К ЦФА, согласно российскому подходу в законодательном регулировании, можно отнести такие инструменты, как security token (ст. 1 ч. 2 закона о ЦФА). Security-токены привязаны к реальным ценным бумагам, токены представляют собой реальный капитал в предприятии.

Ранее интерес к регистрации своих блокчейн-платформ как операторов выпуска и обмена ЦФА проявляли Сбербанк, "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и швейцарский Atomyze.

РСПП ЦБ РФ

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