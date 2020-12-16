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Соглашения о снижении цен на сахар и масло будут подписаны в среду

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Соглашения между ассоциациями и ритейлерами о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны в среду, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства 16 декабря.

"Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло министерством сельского хозяйства, министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших торговых сетей. Далее к нему присоединятся и другие, в том числе региональные торговые сети и поставщики", - сказал он.

Кроме того, Мишустин поручил правительству внимательно следить за ценами на продукты в условиях негативной динамики доходов населения в связи с коронавирусом.

"Это социально значимый вопрос, и от того, как вы реагируете на ситуацию на рынке, зависит качество жизни людей. Тем более, надо внимательно следить за этим сейчас, когда коронавирус не лучшим образом влияет на динамику доходов наших граждан", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, соглашения предусматривают, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Они будут действовать в течение первого квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат.

Кроме того, мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары будет заниматься межведомственная рабочая группа, состав которой накануне утвердил глава правительства. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях - от производства до прилавка - и своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами, уточнялось в сообщении пресс-службы правительства.

Михаил Мишустин

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