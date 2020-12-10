Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает с производителями сахара и подсолнечного масла возможность ограничения цен на определенном уровне. В случае, если цены в рознице не стабилизируются, то могут быть приняты дополнительные ограничительные меры, например, введение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

Как сообщили "Интерфаксу" источники на продрынке, речь об этом шла на совещании в Минсельхозе, которое было проведено по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

В частности, отпускную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 95 рублей за литр, розничную - 110 рублей, на сахар - 36 и 45 рублей за кг соответственно.

Как отметили источники, предполагается, что это будет сделано на основе соглашений производителей с торговыми сетями. "Речь идет о, своего рода, добровольном самоограничении", - сказал один из них.

Другой источник знает, что по подсолнечному маслу этот ценовой рубеж должен быть достигнут до 21 декабря. В ином случае будет обсуждаться перспектива введения экспортной пошлины и на масло.

Ранее в четверг Мишустин подверг критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования ситуации с ростом цен на продукты питания.

Мишустин также призвал производителей товаров и торговые сети не завышать цены и не наживаться на людях. "Не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", - сказал премьер в ходе заседания правительства в четверг.