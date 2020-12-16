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Мишустин назвал краткосрочными принимаемые меры по сдерживанию цен

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Принимаемые правительством РФ меры по сдерживанию роста цен носят краткосрочный характер, в будущем они будут применяться только для регулирования стоимости социально значимых товаров и не должны препятствовать производству и инвестициям, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров.

"Хочу особенно подчеркнуть, что все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело снижению производства или долгосрочных инвестиций", - сказал он.

"Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от регулятивных мер, когда ситуация стабилизируется", - добавил Мишустин.

"Мы прекрасно понимаем законы рынка - и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме", - подчеркнул премьер-министр.

В ходе заседания Мишустин также сообщил, что соглашения между ассоциациями и ритейлерами о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны позднее в среду. "Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло министерством сельского хозяйства, министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших торговых сетей. Далее к нему присоединятся и другие, в том числе региональные торговые сети и поставщики", - сказал он.

Для мониторинга и оперативного реагирования на изменение цен на востребованные товары правительством была сформирована специальная межведомственная рабочая группа во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Ей поручено отслеживать ситуацию с ценами на всех стадиях - от производства до прилавка - и своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса должны докладывать лично премьеру еженедельно.

Правительство уже приняло решение об ограничении цен на сахар и подсолнечное масло. Цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Они будут действовать в течение первого квартала 2021 года.

Одновременно правительство подготовило проекты нормативных актов, позволяющие более оперативно вмешиваться в ценообразование на социально значимые продукты. "Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них. Сегодня мы рассмотрим и внесем этот законопроект в Государственную Думу. А также проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию, но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%. Причем мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавные повышения цен", - сообщил премьер-министр.

Михаил Мишустин

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