Бизнес-омбудсмен счел прямое ограничение цен нарушением законов рынка

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что государство должно оказывать прямое влияние на цены только силами Федеральной антимонопольной службы, если та обнаружила сговор, а прямое ограничение цены без учета расходов нарушает законы рыночной экономики.

"Прямое ограничение конечной цены без учета расходов, которые несут разные участники товарной цепочки, - это нарушение законов рыночной экономики. Государство должно оказывать прямое влияние на цены только силами Федеральной антимонопольной службы, если та обнаружила сговор, картель. Во всех остальных случаях (нынешний не исключение) действовать надо более продуманно", - сказал Титов "Интерфаксу" в среду.

Он признал, что резкий рост цены на отдельные продукты питания действительно является социальной проблемой, которую сейчас пытаются решить постфактум.

"Государство должно не ориентиры устанавливать, а видеть возможные социальные риски в динамике. И предотвращать их, а не реагировать, когда все уже случилось. Реакция может быть и в форме дотаций, а лучше всего в форме повышения доступности кредитных ресурсов для тех элементов цепочек, которые попадают в кризисную ситуацию. А повлиять на ситуацию методом сугубо административного давления можно только временно", - сказал Титов.

Он напомнил, что у всех причастных ведомств есть в распоряжении многочисленные мониторинги и отчеты, поступающие от производителей, торговых сетей и всех участников рынка. Их, по мнению бизнес-омубдсмена, и необходимо оперативно и досконально изучать, менять акценты внимания.

Ранее в среду премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что принимаемые правительством меры по сдерживанию роста цен носят краткосрочный характер, в будущем они будут применяться только для сдерживания цен на социально значимые товары и не должны препятствовать производству и инвестициям.

"Хочу особенно подчеркнуть, что все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от регулятивных мер, когда ситуация стабилизируется. Мы прекрасно понимаем законы рынка - и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме ", - сказал Мишустин на заседании правительства.