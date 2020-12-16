Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Соглашения о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло предусматривают корректировку цен на эти продукты в течение пяти дней с даты подписания - 16 декабря.

"В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение", - сказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на церемонии подписания соглашений. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Закрепленные в соглашениях цены на сахар-песок составят 36 рублей за килограмм (в опте), на подсолнечное масло - 95 рублей за литр. Эти меры будут действовать до конца I квартала 2021 года, напомнил Патрушев.

Соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла, отметил министр. Сторонами соглашений выступают торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации, и при этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников.

Соглашения подписываются по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Их параметры соглашений Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.

Цель соглашений - снижение отпускных цен производителей для торговых сетей. "Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших граждан", - сказал глава Минсельхоза.