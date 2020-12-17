В расчет инфляции включат лекарства от COVID и исключат ртутные градусники

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Лекарства для больных COVID-19 войдут в ежемесячный мониторинг цен в 2021 году, а ртутные градусники будут из этого мониторинга исключены, говорится в сообщении Росстата.

"С 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3. Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", - отмечают в статистической службе.

Росстат ежемесячно мониторит цены на 43 лекарственных средства, 19 из которых входят в список жизненно важных препаратов (ЖВНЛП). Пять новых лекарств, цены на которые будут отслеживаться с начала 2021 года, также входят в этот список.

Одновременно в 2021 году Росстат прекратит оценивать изменение цен на ртутные градусники. "Это связано с тем, что с 2020 года в стране прекращено их производство, так как Россия в 2014 году присоединилась к Минаматской конвенции по ртути. С 2020 года в стране прекращено производство не только ртутных медицинских термометров, но и приборов для измерения кровяного давления, а также барометров, люминесцентных ламп, аккумуляторов и прочих изделий, содержащих ртуть. Кроме того, ограничен экспорт такого рода товаров из-за рубежа. Однако ртутные градусники по-прежнему пользуются высоким потребительским спросом, и в 2020 году Росстат продолжал отслеживать изменение цен на них. С 2021 года в мониторинге останутся только электронные градусники", - поясняют в Росстате.

Как сообщалось, цены на медикаменты в РФ с начала года растут темпами, более чем в два раза превышающими общую инфляцию - за 11 месяцев они подорожали на 9% при среднем росте потребительских цен на 4,1%. Линекс с начала года к 14 декабря подорожал на 35,6%, анальгин - на 21,1%.

Сейчас Росстат оценивает изменение стоимости 520 продовольственных и потребительских товаров и услуг ежемесячно и 102 - еженедельно. В этот список входят все основные продукты: хлеб, молоко, сыр, мясо и мясные продукты, овощи, фрукты, крупы и другое. Также регистрируется стоимость различных предметов одежды, моющих и гигиенических средств, проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ и многое другое.

Регистраторы работают в 282 городах страны, фиксируя изменения цен в более чем 83 тыс. магазинов и организаций сферы услуг. По каждому товару выбирается от трех до пяти брендов, показывающих наибольшие продажи, и Росстат оценивает, как меняется их стоимость.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников недавно говорил о целесообразности увеличения числа отслеживаемых брендов в рамках одного товара при мониторинге инфляции, что позволит анализировать рыночное поведение производителей.

В 2021 году Росстат расширит число источников для сбора информации об изменении цен. "Для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники. Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг", - отмечают в Росстате.