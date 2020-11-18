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Препарата от COVID "Фавипиравир" не оказалось в 85% российских аптек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Самый востребованный препарат против коронавируса "Фавипиравир" отсутствует в 85% российских аптек, сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

"Первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, - это дефицит лекарств в аптеках", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

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Кузнецов сообщил, что представители ОНФ опросили 3,5 тыс. аптек на предмет наличия лекарств и планируют увеличить этот показатель до 10 тыс.

По словам Кузнецова, опрос показал отсутствие в 30% аптек всех противовирусных препаратов, которые рекомендованы Минздравом.

Кроме того, продолжил Кузнецов, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. "Самым дефицитным препаратом является "Ривароксабан". Его нет в 63% аптек", - пояснил он.

Ситуация с антибиотиками, по словам Кузнецова, складывается лучше: только в 9% аптек вообще нет антибиотиков, а самый востребованный антибиотик "Левофлоксацин" отсутствует в 73% аптек.

"Выходом из сложившейся ситуации является ваше, Владимир Владимирович, решение о доставке бесплатных лекарств, которые вы приняли", - сказал Кузнецов.

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Он пояснил, что еще на минувшей неделе такая доставка началась в Москве, Тульской, Новосибирской, Оренбургской, Курганской, Ивановской, Калининградской и Липецкой областях.

"На вчерашний вечер доставка не была запущена в 42 регионах. Хотелось бы, чтобы на этой неделе все регионы запустили, потому что люди этого очень ждут. Видимо, там есть проблемы с контрактацией, не везде закуплены лекарства", - добавил глава исполкома ОНФ.

Хроника 09 января – 18 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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