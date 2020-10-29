Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

"Ведомости" сообщили о растущем кризисе с лекарствами

"Ведомости" сообщили о растущем кризисе с лекарствами
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России назревает лекарственный кризис, пользователи соцсетей жалуются на отсутствие медикаментов в аптеках и налаживают обмен таблетками, пишут "Ведомости". Эксперты объясняют проблему сбоями в работе системы маркировки и проблемами с госзакупками.

Пандемия коронавируса

"Поставка 4,5 млн лекарственных препаратов суммарно задержана на 216 дней", – констатируют эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Из-за дефицита лекарства дорожают.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года медикаменты подорожали на 8,8% в годовом измерении, а за девять месяцев лекарственная инфляция составила 6,2%.

НМИЦ гематологии включил в число дефицитных 26 жизненно важных препаратов. Онкологи жалуются, что крайне трудно достать лекарства, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна.

Новое исследование НИУ ВШЭ подтвердило, что в Иркутской области вовремя не поставляют противоопухолевый препарат энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты ривароксабан, олапариб и дабрафениб, в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба.

"На рынке лекарственного обеспечения как в госпитальном, так и в амбулаторном сегментах именно сейчас мы наблюдаем идеальный шторм: соединение краткосрочных и среднесрочных негативных трендов и проблем", – заявил изданию замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

К краткосрочным факторам он отнес взлет спроса на лекарства в связи с пандемией и сбои в работе системы маркировки.

27 октября Минпромторг перевел систему маркировки на уведомительный режим работы до тех пор, пока участники рынка не будут полностью к ней готовы.

Как признал глава ведомства Денис Мантуров, дистрибуторы лекарств и ряд аптечных организаций оказались технически не готовы к работе с маркированными препаратами, что на фоне повышенного спроса привело к исчезновению лекарств с аптечных полок. Уведомительный порядок существенно смягчил ситуацию.

"Проблемы, которые появились на среднесрочном горизонте: принцип "третий лишний" в закупках лекарственных средств (введен в ноябре 2015 года), переход на методику определения начальной максимальной цены на лекарственные препараты ЖНВЛП на основе минимальных цен (так называемая система референтных цен, введена в 2017 годаа), правила закона о госзакупках 44-ФЗ, которые предписывают закупки препаратов только на аукционах", – продолжил эксперт.

ФАС 28 октября предложила отменить правило "третий лишний" при госзакупках дефицитных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"Анализ закупок лекарственных препаратов в 2019 и 2020 гг. демонстрирует критически низкие показатели конкуренции и экономии в таких процедурах", – говорится в мониторинге НИУ ВШЭ в мониторинге закупок лекарственных препаратов в 2019–2020 годах. В 2020 году из 100 самых крупных электронных аукционов на закупку ЖНВЛП 94 не состоялись. В стоимостном выражении доля несостоявшихся закупок составила 97,8%. Уровень конкуренции на электронных аукционах (ЭА) по закупке лекарств – один из самых низких: 1,6 заявки против 2,8 по всем ЭА.

Доля "сорванных" процедур, не приведших к заключению контракта, выросла по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза. Одной из главных причин фармацевты называют слишком низкие закупочные цены на лекарства.

Головщинский считает, что проблемы в госзакупках создает неправильное целеполагание. Главной задачей госзакупок он считает стимулирование долгосрочной конкуренции и обеспечение пациентов качественными лекарствами, тогда как развитие отечественного производства и сокращение расходов должны быть подчиненными целями.

"Результатом подмены целей стал меньший уровень конкуренции между поставщиками в сегменте лекарственных средств, чем в целом в системе госзакупок", - сказал он и предупредил, что в долгосрочной перспективе это неизбежно замедлит развитие отечественной фармацевтической промышленности.

НИУ ВШЭ ФАС НМИЦ гематологии коронавирус

Новости по теме

Новости

В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек

В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек

Росприроднадзор подал рекордный иск к "дочке" "Газпрома"

Фигурант дела "Нового величия" признан виновным в создании экстремистского сообщества

Рубль подорожал к доллару и евро на старте торгов после обвала накануне

Рубль подорожал к доллару и евро на старте торгов после обвала накануне

Сбербанк нарастил квартальную прибыль по МСФО на 74%

Убийство Шабтая Калмановича связали с кланом шейха Белхороева

Мишустин включил 10 технологий в перечень экспериментальных правовых режимов для инноваций

Заблокирован сайт несуществующего райсуда в Иркутске

Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Что произошло за день: среда, 28 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');