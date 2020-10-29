"Ведомости" сообщили о растущем кризисе с лекарствами

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России назревает лекарственный кризис, пользователи соцсетей жалуются на отсутствие медикаментов в аптеках и налаживают обмен таблетками, пишут "Ведомости". Эксперты объясняют проблему сбоями в работе системы маркировки и проблемами с госзакупками.

"Поставка 4,5 млн лекарственных препаратов суммарно задержана на 216 дней", – констатируют эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Из-за дефицита лекарства дорожают.

По данным Росстата, в сентябре 2020 года медикаменты подорожали на 8,8% в годовом измерении, а за девять месяцев лекарственная инфляция составила 6,2%.

НМИЦ гематологии включил в число дефицитных 26 жизненно важных препаратов. Онкологи жалуются, что крайне трудно достать лекарства, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна.

Новое исследование НИУ ВШЭ подтвердило, что в Иркутской области вовремя не поставляют противоопухолевый препарат энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты ривароксабан, олапариб и дабрафениб, в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба.

"На рынке лекарственного обеспечения как в госпитальном, так и в амбулаторном сегментах именно сейчас мы наблюдаем идеальный шторм: соединение краткосрочных и среднесрочных негативных трендов и проблем", – заявил изданию замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

К краткосрочным факторам он отнес взлет спроса на лекарства в связи с пандемией и сбои в работе системы маркировки.

27 октября Минпромторг перевел систему маркировки на уведомительный режим работы до тех пор, пока участники рынка не будут полностью к ней готовы.

Как признал глава ведомства Денис Мантуров, дистрибуторы лекарств и ряд аптечных организаций оказались технически не готовы к работе с маркированными препаратами, что на фоне повышенного спроса привело к исчезновению лекарств с аптечных полок. Уведомительный порядок существенно смягчил ситуацию.

"Проблемы, которые появились на среднесрочном горизонте: принцип "третий лишний" в закупках лекарственных средств (введен в ноябре 2015 года), переход на методику определения начальной максимальной цены на лекарственные препараты ЖНВЛП на основе минимальных цен (так называемая система референтных цен, введена в 2017 годаа), правила закона о госзакупках 44-ФЗ, которые предписывают закупки препаратов только на аукционах", – продолжил эксперт.

ФАС 28 октября предложила отменить правило "третий лишний" при госзакупках дефицитных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"Анализ закупок лекарственных препаратов в 2019 и 2020 гг. демонстрирует критически низкие показатели конкуренции и экономии в таких процедурах", – говорится в мониторинге НИУ ВШЭ в мониторинге закупок лекарственных препаратов в 2019–2020 годах. В 2020 году из 100 самых крупных электронных аукционов на закупку ЖНВЛП 94 не состоялись. В стоимостном выражении доля несостоявшихся закупок составила 97,8%. Уровень конкуренции на электронных аукционах (ЭА) по закупке лекарств – один из самых низких: 1,6 заявки против 2,8 по всем ЭА.

Доля "сорванных" процедур, не приведших к заключению контракта, выросла по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза. Одной из главных причин фармацевты называют слишком низкие закупочные цены на лекарства.

Головщинский считает, что проблемы в госзакупках создает неправильное целеполагание. Главной задачей госзакупок он считает стимулирование долгосрочной конкуренции и обеспечение пациентов качественными лекарствами, тогда как развитие отечественного производства и сокращение расходов должны быть подчиненными целями.

"Результатом подмены целей стал меньший уровень конкуренции между поставщиками в сегменте лекарственных средств, чем в целом в системе госзакупок", - сказал он и предупредил, что в долгосрочной перспективе это неизбежно замедлит развитие отечественной фармацевтической промышленности.