Суд продлил процедуру банкротства владельца "Нового потока" Мазурова

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду, 16 декабря, продлил срок реализации имущества признанного банкротом владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова на шесть месяцев.

В определении на сайте суда говорится, что суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника Алексея Харланова о ходе процедуры банкротства бизнесмена на 15 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 ноября подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 29 июля включил в реестр кредиторов Мазурова требование Сбербанка России на сумму 125,3 млрд рублей. Апелляционный суд в тот же день подтвердил и определение суда первой инстанции, который 10 июня включил в реестр должника требования ООО "БалтСетьСтрой" (Санкт-Петербург) в размере 5,3 млрд рублей долга и 4 млрд рублей неустойки.

До этого, 3 июня, суд включил в реестр должника требования Московского кредитного банка (МКБ) в размере 4,7 млн рублей, 20 июля - требование МКБ в размере 4,6 млрд рублей, 22 июля - 3,4 млрд рублей долга Абсолют банку.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал Мазурова банкротом 16 июня.

Суд тогда признал обоснованным заявление компании Persit Services Inc. (Маршалловы острова) о банкротстве бизнесмена и ввел процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей. Финансовым управляющим бизнесмена был утвержден Харланов.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января ввел процедуру реструктуризации долгов Мазурова. Финансовым управляющим также был утвержден Харланов.

Persit Services Inc. просила суд ввести процедуру реализации имущества еще в январе, но тогда получила отказ.

На заседании в январе 2020 года представитель иностранной компании заявила, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в следственный департамент МВД РФ. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова, был "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

Позже стало известно, что ООО "Сокар Энергоресурс" - СП Сбербанка и группы инвесторов - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая 2019 года был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.