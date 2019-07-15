Владелец ГК "Новый поток" задержан при расследовании уголовного дела

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Владелец группы компаний "Новый поток"Дмитрий Мазуров 13 июля по прилете в Москву из зарубежной командировки в аэропорту "Шереметьево" был задержан и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В настоящее время Мазурова признали подозреваемым по уголовному делу.

Компания "Новый поток" назвала действия в отношении Мазурова неправомерными. Сотрудники компании пояснили, что 11 июля 2019 года Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ, дал пояснения и предоставил документы по обстоятельствам, интересующим следователей. 5 июля следователь Следственного департамента вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позднее это решение отменили. Из-за резкой перемены позиции следствия "Новый поток" предположил, что недоброжелатели Мазурова оказали давление на следственные органы.

ГК "Новый поток" – предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл.

По информации группы, в 10:00 понедельника Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании Мазурову меры пресечения.

"Интерфакс" не располагает комментарием Следственного департамента МВД. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.

В настоящее время Марийский НПЗ является единственным нефтезаводом, находящимся под управлением "Нового потока". Ранее группе принадлежал "Антипинский НПЗ", также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Сбербанк приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае этого года. Позже совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. При этом в пресс-службе Сбербанка сообщали, что банку стало известно о дополнительной долговой нагрузке "Антипинского НПЗ", и он считает это проблемой. "Антипинский НПЗ" 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже в дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанка) с требованиями 70,135 млн рублей и заявление Абсолют банка с требованиями в 3,168 млрд рублей.

Кредиторами НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка и МКБ являются Промсвязьбанк, Интеркомбанк, Кредит Европа банк.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году "Антипинский НПЗ" снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первых четырех месяцев 2019 года переработка Антипинского НПЗ снизилась до 1,767 млн тонн с 2,385 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года.