Владелец "Нового потока" Мазуров осужден на 1,5 года на Виргинских островах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Основатель группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров был приговорен к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских островах, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

По оценкам его кредиторов, Мазуров должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company 69,6 млн евро на основании договора гарантии по английскому праву. Эта гарантию была выдана несколько лет назад в обеспечение обязательств Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Так как НПЗ не исполнил свои обязательства по соглашениям предоплаты под будущую поставку, VTB Commodities потребовала от гаранта - Мазурова - выплатить средства за предприятие, но он этого не сделал. Тогда дочерняя структура ВТБ обратилась в Лондонский международный третейский суд (LCIA), и тот 29 апреля 2020 года постановил взыскать с Мазурова весь долг.

В поддержку разбирательства в Лондоне VTB Commodities попросила Верховный суд Британских Виргинских островов арестовать активы Мазурова по всему миру, и суд удовлетворил это заявление. Согласно решению суда, Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе о банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует.

Хотя с момента вынесения судебного приказа по активам прошло больше десяти месяцев, Мазуров не раскрыл эту информацию. Поэтому Верховный суд Виргинских островов 28 сентября 2020 года приговорил его к 18 месяцев тюрьмы за неуважение к правосудию.

29 января 2020 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении Мазурова процедуру реструктуризации долгов, а 16 июня бизнесмен был признан банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества.

Между тем, помимо задолженности перед VTB Commodities Мазуров также должен 3,2 млрд руб. банку ВТБ по договорам поручительства, которые бизнесмен заключил в обеспечение обязательств ООО "ТК Проперти" по кредитному договору и соглашению о выдаче гарантии, пишет газета.

Крупнейшим кредитором Мазурова помимо ВТБ выступает Сбербанк, признанный одной из потерпевших сторон и в уголовном деле предпринимателя.

Уголовное дело

15 июля 2019 года суд арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрата 473 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В окончательной редакции обвинения следствие также добавило бизнесмену умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ): по данным СМИ, речь идет об избиении модели, предоставлявшей так называемые эскорт-услуги.

Мазуров свою вину не признает. В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование бизнесмена может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

Сейчас следственные действия по делу в отношении Мазурова, арестованного в июле 2019 года, завершены.

Срок ареста Мазурова был продлен до 13 января 2021 года. Расследование дела должно завершиться в начале декабря - за месяц до истечения максимального срока ареста Мазурова, составляющего 18 месяцев. Как отмечает издание, защите бизнесмена о решении Верховного суда Британских Виргинских островов известно не было. По информации газеты, адвокаты считают, что оно никак не отразится на его преследовании в России. Однако после его завершения, если господин Мазуров вернется в бизнес, в том числе попытается заняться им за границей, его кредитная история в связи с решением суда БВО будет сильно испорчена, и он не сможет получить ни крупных займов, ни открыть счета в ведущих банках.