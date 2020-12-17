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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 13:10

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"
Большая пресс-конференция президента РФ Путина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия начинает "слезать с нефтегазовой иглы", российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что является, очевидно, положительным элементом развития экономики - 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - заявил Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

"Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - подчеркнул глава государства.

Однако, по его словам, зависимость от нефтегазовых доходов еще очень большая, и это нужно иметь иметь в виду.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин

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