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Нефть Brent подешевела до $51,27 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в США, который, по мнению экспертов, мог бы поддержать спрос на нефть в краткосрочной перспективе - до массового внедрения вакцин от коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $51,27 за баррель, что на $0,23 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,42 (0,8%) - до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,2 за баррель, что на $0,16 (0,33%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,54 (1,1%) - до $48,36 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

"Мы наблюдаем практически безостановочный рост цен на нефть в последние несколько недель, поскольку начинается распространение вакцин, запасы нефти идут вниз, спрос в Азии остается высоким, а ослабление доллара поддерживает все сырьевые рынки", - отмечает главный аналитик по рынку Oanda Эдвард Мойя.

"Если американский Конгресс сможет принять антикризисный пакет на этой неделе, WTI может подскочить до $50 за баррель", - считает он.

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.

нефть

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