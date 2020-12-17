Акции "Газпрома" обновили максимум с февраля после слов Путина о "Северном потоке 2"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем в четверг ускорили рост и обновили максимум с февраля после того, как президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение "Северного потока 2".

На Московской бирже к 14:20 по Москве акции "Газпрома" выросли до 212,08 рубля (+3%), объем торгов превысил 14,994 млрд рублей.

"Северный поток-2" практически достроен, осталось 160 км, надеюсь, работа будет закончена", - сказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.