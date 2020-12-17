Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Акции "Газпрома" обновили максимум с февраля после слов Путина о "Северном потоке 2"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем в четверг ускорили рост и обновили максимум с февраля после того, как президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение "Северного потока 2".

На Московской бирже к 14:20 по Москве акции "Газпрома" выросли до 212,08 рубля (+3%), объем торгов превысил 14,994 млрд рублей.

"Северный поток-2" практически достроен, осталось 160 км, надеюсь, работа будет закончена", - сказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Газпром Владимир Путин Северный поток 2

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Минфин США включил Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов

Экономический кризис

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней
Итоги года: 2020

День, когда самолеты остановились

День, когда самолеты остановились
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');