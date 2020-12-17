Путин выразил надежду на то, что "Северный поток 2" будет достроен

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона надеется, что новая администрация США вернется к практике нормальной добросовестной конкуренции, сообщил президент России Владимир Путин, говоря о перспективах завершения проекта "Северный поток 2", на процесс строительства которого США пытаются повлиять через санкции.

"Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация (США - ИФ) отнесется к своим партнерам, своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализован", - заявил Путин на пресс-конференции в четверг.