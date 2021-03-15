"Русагро" нарастило годовую чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО составила 24,297 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

EBITDA группы выросла на 65%, до 31,984 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 20% против 14% в 2019 году.

Годовая выручка компании увеличилась на 15%, до 158,971 млрд рублей.

Совет директоров "Русагро" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере $139,9 млн. С учетом промежуточных дивидендов за 2020 год ($25,56 млн) общие дивиденды за прошлый год составят $165,47 млн, что соответствует 50,01% чистой прибыли компании.

Без учета казначейских GDR (2 135 313 штук) выплаты составят $5,2 на акцию или $1,04 на расписку (пять GDR соответствуют одной акции).

Выплаты будут произведены до 27 мая.

Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендов, состоится 16 апреля.

В декабре гендиректор группы Максим Басов говорил, что компания может рассмотреть корректировку дивидендной политики и переход на выплату минимум 50% чистой прибыли. Текущая дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Компания платит дивиденды дважды в год - по итогам первого полугодия и финальные за год.

Впервые в своей истории компания выплатила дивиденды по итогам 2013 года.

В сентябре акционеры "Русагро" утвердили выплату промежуточных дивидендов за 2020 год в размере $25,56 млн ($0,95 на акцию или $0,19 на GDR). Промежуточные дивиденды в 2019 году составляли $25,555 млн ($0,95 на акцию или $0,19 на GDR).

Финальные дивиденды за 2019 год составили $43,05 млн, совокупные выплаты за 2019 год с учетом промежуточных - $68,6 млн.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, майонеза, масла и маргарина. Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (71,9%), гендиректору Басову принадлежит 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.