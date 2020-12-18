Глава СИБУРа рассказал, как покупали акции компании

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ряд топ-менеджеров "СИБУРа", ставших его акционерами, получили акции на тех же условиях, что и основной акционер компании Леонид Михельсон покупал акции у Газпромбанка - покупали компанию с высоким уровнем долга, рассказал в эфире "Эха Москвы" глава "СИБУРа", участвовавший в этой опционной программе, Дмитрий Конов.

Интерес к этой сделке возник после публикации издания "Важные истории" о том, что якобы зять президента РФ Кирилл Шамалов получил пакет акций "СИБУРа" за символические $100.

Конов рассказал, как он сам получил более 3% "СИБУРа". "Наверное, это произошло в той же программе, что и сам Кирилл Шамалов, на что он и сам ссылается в своих комментариях. Нет истории, что кто-то получил большой, значительный пакет акций "СИБУРа" за ноль или условные 100 долларов. То есть у меня тоже есть договор, датирующийся, я думаю, что 2013 годом, в котором я персонально, Дмитрий Конов, компания, которая мне принадлежит, покупает большой пакет акций "СИБУРа", по-моему, за $85", - сказал он.

"Но это не означает, что мы покупаем, во-первых, акции "СИБУРа". Потому что объектом этой сделки были акции компании, которая владеет акциями "СИБУРа", но имеет еще на себе достаточно большой долг. Поэтому мы не покупали акции "СИБУРа" - мы покупали право в будущем, после того, как заплатим долг, купить акции СИБУРа", - сказал Конов.

"Этот пакет был обременен долгами, как и у всех акционеров "СИБУРа". Это не сделка 2013 года - это сделки, в 2013г оформленные - один из последних шагов программы, которая началась в 2010 году, когда Михельсон купил у Газпромбанка "СИБУР", и выстраивал программу мотивации ряда менеджеров. Это история 2010 года", - подчеркнул глава нефтехимического холдинга.

"Мы, как менеджеры, в 2010 году, когда сделка Михельсона с Газпромбанком проходила, имели право на денежное вознаграждение из результатов компании, из продажи. И мы от него отказались. В разной форме - кто-то не получил, кто-то получил и потом за счет этих денег оплатил, например, спортивный контракт, который у нас есть - рекламный, допустим, контракт с какой-то спортивной командой - мы из этих денег оплатили за компанию контракт. Поэтому для нас эти деньги были важны, они исчислялись миллионами долларов и это тоже пошло в оплату сделки", - рассказал Конов.

Комментируя, от какой суммы отказался Шамалов, Конов сказал, что у Шамалова был пакет чуть меньше его, а Конов отказался примерно от $20 млн.

Он отметил, что Шамалов участвовал в этой сделке не один: "Он был не один - был я, было еще несколько человек, абсолютно идентично по программе, в которой участвовал Кирилл и еще несколько из нас".

"Программа началась в 2010 году, и все наши условия были 2010 года, а в 2010г была сделка покупки акций "СИБУРа" Михельсоном. По условиям мы покупали эти акции на тех же условиях, что и основной акционер покупал акции "СИБУРа". Из своего пакета, купленного в 2010 году, Леонид Викторович (Михельсон - ИФ) определенную часть дал в качестве программы. Мы за них заплатили и подписали совместные условия участия в долге, поэтому не нужно сравнивать оценку 2013 года с 2013 годом, надо смотреть, что было в 2010 году. То, когда мы клали деньги, был 2010 год", - резюмировал Конов.

"Когда акционеры покупали акции, они клали какое-то количество своих денег, закладывали активы и получали под них кредит - этот кредит многомиллиардный, раскрытый в отчётности, и когда они купили акции, у них был этот кредит. Когда они продали нам акции, мы пропорционально получили обязанность погасить этот кредит. Задолженность на сегодняшний день уже погашена деньгами, которые заработала компания, в частности, часть акционеров продала часть своих акций китайским акционерам (Sinopec и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути SRF)", - рассказал глава "СИБУРа".

"Кто-то решил взять деньги и не участвовать в программе. Я не говорю, что предлагали всем (топ-менеджерам взять деньги), потому что в предыдущей программе (Газпромбанка - ИФ) участвовали около 100 человек. Предлагали 15-16 человек. Кто-то остался с деньгами", - отметил он.

По мнению Конова, стоимость "СИБУРа" за прошедшие 10 лет выросла "раза в три".